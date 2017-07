Das Gesetz zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare hat die letzte parlamentarische Hürde genommen.

Am Vormittag wurde das Vorhaben auch vom Bundesrat gebilligt. Der Bundestag hatte es bereits in der vergangenen Woche verabschiedet. Außerdem votierte die Länderkammer für eine Grundgesetzänderung, mit der extremistische Parteien künftig von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden können. Zugestimmt hat der Bundesrat auch der schrittweisen Angleichung der Renten in Ost und West bis zum Jahr 2025 sowie der Stärkung der Betriebsrenten. Beschlossen wurde auch, die bisher separaten Ausbildungen in der Alten- Kranken- und Kinderkrankenpflege stärker zu bündeln. Der Bundesrat billigte auch Regelungen zur Verhinderung von Kinderehen.