Nachverhandeln oder den Text ergänzen – seit Tagen wogt es hin und her, wie verbindlich das Sondierungspapier von Union und SPD eigentlich ist und ob vor allem für die SPD noch mehr herauszuholen wäre.

Dabei schreit es bei der Grundsteuer seit der Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht in dieser Woche geradezu danach, dass Union und SPD ihren Text ergänzen, dass sie sich zu einer Reform verpflichten und das machen, wozu Politiker gewählt werden: Sie sollen regieren; sie sollen gestalten und sich nicht länger einen schlanken Fuß machen so wie bei der Grundsteuer eine ganze Politikergeneration vor ihnen.

Auch wenn das Urteil der Karlsruher Richter noch einige Monate auf sich warten lassen dürfte: An der Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer in ihrer heutigen Form kann es keinen Zweifel geben. Der Handlungsdruck ist da und auch deshalb groß, weil diese Steuer einfach zu bedeutend ist. Die Grundsteuer trifft jeden, entweder als Mieter oder als Hauseigentümer. Die aber können erwarten, dass es bei dieser Steuer fair und gerecht zugeht und der Gleichheitsgrundsatz beachtet wird. Das ist Grundlage allen staatlichen Handelns – gerade wenn's ums Pekuniäre geht.

Aufwändige Reform lieber nicht angepackt

Damit wir bei der Grundsteuer dahin kommen, muss es zuallererst ein Umdenken geben. Die Verhandlung am Dienstag hat das überdeutlich gezeigt: Jahrelange Reformuntätigkeit wurde doch glatt damit gerechtfertigt, die bisherige Ungleichbehandlung sei gar nicht so krass wie behauptet, eine Reform der Grundsteuer sei zudem wegen des hohen Aufwandes unterblieben, außerdem habe es bei der Modernisierung der Steuerverwaltung andere Prioritäten gegeben.

So etwas macht schlicht fassungslos. Es belegt nur eins: Bis heute denken Politiker bei der Grundsteuer nur ans Steueraufkommen, nicht aber an die Steuerzahler. Die sind bestenfalls die Melkkühe. So kann es nicht bleiben. Tröstlich dabei ist heute nur eins: Union und SPD haben beide den Reformdruck zumindest grob erkannt. Das Wort "Grundsteuer" taucht im Sondierungspapier zwar nicht auf, dafür aber die Ankündigung, "die Baulandmobilisierung durch steuerliche Maßnahmen zu verbessern".

Das ist zwar bestenfalls eine vage Ankündigung für eine Grundsteuerreform, gibt aber immerhin eine Richtung vor: Eine neue Grundsteuer muss der Baulandspekulation den Boden entziehen. Solange die jährliche Grundsteuer auf ein brachliegendes Citygrundstück lächerlich niedrig ist, solange jährliche Wertsteigerungen, die dem Besitzer ohne eigenes Zutun in den Schoß fallen, viel größer sind, wird Bauland in der Erwartung auf noch weiter steigende Preise weiter gehortet.

Um das zu beenden, wird seit langem die Umstellung auf eine Bodenwertsteuer vorgeschlagen. Das geht in die richtige Richtung, wird aber allein das Problem mit der Baulandspekulation auch nicht lösen. Wirksamer wäre es, wenn Städte gegen Baulandspekulanten auch einfach mal härter aufträten – indem sie etwa bei Ruinengrundstücken Abrissgebote aussprechen und ansonsten auf Baugebote zurückgreifen.

Es ginge auch einfacher

Dennoch spricht viel dafür, bei einer Reform der Grundsteuer künftig den Bodenwert eines Grundstücks stärker als zu berücksichtigen. Eine entsprechende Gestaltung – und politischen Willen – vorausgesetzt muss das noch nicht einmal dazu führen, dass alteingesessene Kiezbewohner durch zahlungskräftige Eigentümer und Mieter verdrängt würden. Im Gegenteil: Je mehr Wohnungen und damit Mieter oder Eigentümer auf einem Grundstück Platz finden, desto niedriger die Belastung durch die Grundsteuer.

Vor allem aber brächte es das unsägliche Argument aus der Welt, eine Grundsteuerreform sei fürchterlich aufwändig und dauere so viele Jahre, weil 36 Millionen Grundstücke im Land extra neu bewertet werden müssten. Das müssen sie nicht, Bodenrichtwerte liegen für ganz Deutschland vor, sie spiegeln den aktuellen Marktwert eines Grundstücks wieder. Warum also kompliziert, wenn es auch einfach geht?

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.