Carsten Breitfeld trägt Turnschuhe, Jeans und T-Shirt - so wie es im Silicon Valley üblich ist. Der 54-Jährige kommt ursprünglich von BMW. 20 Jahre war er in München einer der Top-Manager des Konzerns. Er hat den Hybridsportwagen i8 erfunden. Vor zwei Jahren wurde er von Investoren gefragt, ob er nicht Lust hat, ein komplett neues Automobilunternehmen aufzubauen.

"Das ist ein Angebot, das bekommt man nur einmal in seinem Leben. Das war so attraktiv, dass ich gesagt habe, das möchte ich für den Rest meiner beruflichen Zeit machen."

Reichweite von 400 Kilometern

Der Name Byton wird gebildet aus der englischen Formulierung "Bytes on Wheel". In zwei Jahren sollen die ersten Elektro-SUVs vom Band rollen. Der Preis: um die 37.000 Euro. Das Basismodell kommt auf eine Reichweite von 400 Kilometern, sagt Breitfeld, der mittlerweile Manager von BMW, Audi, Tesla, Apple und Google abgeworben hat. Der Deutsche will das Know-How von drei Kontinenten und drei Standorten miteinander verknüpfen.

"Wir haben unser Design-Studio und das technische Fahrzeugkonzept-Team in München. Im Silicon Valley haben wir wegen der Innovationskraft das User Interface Team. Hier geht es um Connectivity. Das kombinieren mit einer Einkaufsbasis und hochqualitativen Produktion in China."

"So ein Angebot bekommt man nur einmal im Leben" - Carsten Breitfeld (ARD / Marcus Schuler)

Genauer gesagt in Nanjing in China. Hinter Byton stecken unter anderem der Internetkonzern Tencent und der Technologie-Zulieferer Foxcon - milliardenschwere Investoren aus China und Taiwan. Der neue Hersteller wird bereits mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet. Das besondere an dem SUV-Stromer von Byton: Der Innenraum wurde neu gedacht. Es gibt einen riesigen, geschwungenen Bildschirm - von der Fahrerseite bis zur Beifahrerseite. Das Cockpit kommt ohne Tasten, Schalter oder Knöpfe aus. Alles wird mit Gesten bedient.

"Fahrzeuge werden von außen betrachtet nach wie vor Autos sein. Wenn sie Premium sein wollen, brauchen sie ein ordentliches, schönes Design. Sie müssen ordentlich fahren und sicher sein. Aber von der User Experience werden sie sich immer mehr in ein Smart Device verwandeln."

Erkennung per Gesichtsscan

Wer sich in einen Byton setzt, der soll am Gesichts-Scan erkannt werden, sofern er in der Cloud ein Profil angelegt hat. Egal, ob man das Auto selbst besitzt oder es sich vom Carsharing Anbieter geliehen hat. Das Fahrzeug ist vor allem auf das autonome Fahren vorbereitet: denn wenn unsere Autos selbst fahren, müssen die Insassen bespasst werden. Wer für diesen Markt Fahrzeuge bauen will, der muss die Innovationszyklen radikal absenken, sagt Breitfeld:

"Innovationszyklen von sieben Jahren, wie sie heute in der Automobilindustrie üblich sind, sind nicht vereinbar mit einer Welt, die sich in einer von der Consumer-Industrie getriebenen Welt von neun Monaten bewegt."

Die Fehler, die derzeit Konkurrent Tesla macht, soll es bei Byton nicht geben. Bei Tesla, das nur wenige Kilometer entfernt liegt, hat man anscheinend große Probleme das geplante Massenmodell in Serie zu produzieren.

Ein Modell des Byton - das Fahrzeug soll rund 37.000 Euro kosten (ARD / Marcus Schuler)

"Wenn man glaubt, dass man Qualität erst im Werk erschafft, dann ist das völlig verkehrt. Und wenn man bis zum letzten Tag Änderungen am Produkt macht, dann muss man sich auch nicht wundern, dass das am Ende auch nicht funktioniert."

Nur nicht alles neu erfinden

Carsten Breitfeld hat um sich ein Team gebildet, dem Branchenexperten zutrauen, auch gegen die großen Autokonzerne antreten zu können. Der Deutsche tritt bescheiden auf, und will sich damit bewusst von Tesla-Chef und Lautsprecher Elon Musk abgrenzen.

"Es ist bekannt, was man machen muss, um ein Auto zu entwickeln. Man darf nur nicht mit dem Ansatz reingehen, dass man alles neu erfinden will."