Bundespräsident Gauck hat die wachsende Annäherung der katholischen und der evangelischen Kirche gewürdigt.

Gauck sagte bei einem ökumenischen Gottesdienst in Hildesheim zum 500. Reformationsjubiläum, in alten Zeiten habe es viel üble Nachrede, böse Vorurteile und viele Gemeinheiten zwischen den beiden Kirchen gegeben. Das heutige gute Verhältnis sei ein Zusammenspiel menschlicher Anstrengung, guten Willens und gnädiger Hilfe. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, erklärten, das Zusammenwachsen der Kirchen weiter voranzutreiben. An dem Gottesdienst nahm auch Bundeskanzlerin Merkel teil.