Die Hilfsorganisation Care hat vor den Risiken gewarnt, denen die Rückkehrer in den von der Terror-Organisation IS befreiten Gebieten im Irak ausgesetzt sind.

Mit Blick auf die Stadt Baschiqa nahe Mossul sagte Generalsekretär Zentel im Deutschlandfunk, da die Außentemperaturen bald auf über 40 Grad Celsius stiegen, sei jetzt vor allem sauberes Trinkwasser nötig. Durch die Kämpfe sei die Stadt weitgehend zerstört. Es müssten zunächst Wasssertanks aufgestellt und später Rohranlagen und Brunnen in Betrieb genommen werden. Erforderlich sei ferner die Einrichtung von Gesundheitszentren. Vor der Erorberung durch die Terroristen hätten in Baschiqa Muslime, Christen und Jesiden friedlich zusammengelebt. Um diesen Frieden zwischen den Glaubensgemeinschaften wieder herzustellen, müsse man unbedingt auch in psychosoziale Arbeit investieren.



Im Oktober hatte die irakische Armee mit Unterstützung der US-geführten Militärkoalition eine Großoffensive gestartet, um auch den Großraum der Millionenstadt Mossul nach zwei Jahren IS-Herrschaft wieder zu befreien. Am Donnerstag hatte Außenminister Gabriel die Stadt Baschiqa besucht.