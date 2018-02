Ein erst vor rund einer Woche entdeckter Asteroid ist relativ nah an der Erde vorbeigeflogen.

Der Himmelskörper mit dem Namen "2018 CB" rauschte kurz vor Mitternacht in einer Entfernung von rund 64.000 Kilometern an der Erde vorbei, teilte das Beobachtungszentrum an der Universität von Arizona der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese Entfernung entspricht weniger als einem Fünftel der Strecke zwischen Erde und Mond. Eine Gefahr habe nicht bestanden, hieß es weiter.

