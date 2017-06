Im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass der IS in Syrien und im Irak immer weiter zurückgedrängt wird. Zu sehr stehen die Dschihadisten unter Beschuss der Kurden, der syrischen Regierungstruppen oder der Kampf-Jets der internationalen Anti-IS-Koalition. Das schrumpfende Kalifat der Islamisten bringt jedoch neue Bedrohungen. Denn je stärker den Extremisten das Wasser bis zum Hals steht, desto mehr holen sie zu Terroranschlägen außerhalb ihres Kern-Territoriums aus. Nach Manchester, Kabul und London traf es nun Teheran.



Die Attentäter vom vergangenen Mittwoch hatten sich mit voller Absicht das iranische Parlament und das Mausoleum des verstorbenen Revolutionsführers Ajatollah Chomeini ausgesucht: Sie wollten durch ihren Doppelanschlag das politische und das religiöse Herz des Irans treffen. Die sunnitischen IS-Kämpfer verachten die Schiiten als muslimische Ketzer. Es herrscht der blanke Hass auf das Mullah-Regime, das sich als Vormacht der Schiiten begreift.

Iran zahlt den Preis für seine Einmischung

In politischer Hinsicht zahlt Teheran nun einen Preis für seine massive Einmischung in Syrien und im Irak. Der Iran dirigiert in beiden Ländern schiitische Milizen, die den IS zum Rückzug zwingen. Hinzu kommen die Revolutionsgarden, die vehement in den syrischen Bürgerkrieg eingreifen. Dass die Revolutionsgarden nun ihrerseits den Vorwurf erheben, Saudi-Arabien und die USA seien in die Doppel-Attacke verwickelt, darf als Propaganda verbucht werden. Würde die Terrorgefahr durch den IS offen angesprochen, wäre die iranische Bevölkerung beunruhigt. Da macht es sich besser, mit dem Finger auf die üblichen Verdächtigen zu zeigen: auf den "großen Satan" Amerika und auf Saudi-Arabien, den machtpolitischen Gegenspieler in der Region.

Isolierung Katars als Folge der Trump-Aussagen

Dennoch gilt: Alles, was den Iran schwächt, nutzt Riad. Das Königreich sieht sich als Schutzmacht der Sunniten. Saudi-Arabien hat das Atomabkommen mit dem Iran im Juli 2015 argwöhnisch verfolgt. US-Präsident Barack Obama wurde dafür insgeheim scharf kritisiert. Die Rede von Obamas Nachfolger Donald Trump in der saudischen Hauptstadt Ende Mai sorgte für eine neue Dynamik. Die Scheichs sahen in Trumps rhetorischem Sturmlauf gegen den sogenannten "Terror-Unterstützer" Iran einen Freibrief für außenpolitische Konfrontation und innenpolitische Repression.



Die Reaktion der Saudis und einiger anderer arabischer Länder kam prompt. Die diplomatische und wirtschaftliche Isolierung des Golfstaats Katar soll in Wahrheit den Iran treffen. Das kleine Emirat betreibt seit Jahren eine unabhängige Außenpolitik und unterhält gute Beziehungen zu Teheran. Weiteres Ärgernis für die Scheichs in Riad: Katar hilft islamistischen Gruppen wie den Muslimbrüdern in Ägypten oder der Hamas im Gazastreifen.

Streitparteien an den Verhandlungstisch bringen

Dafür wird Katar gewissermaßen in Geiselhaft genommen. Der Vorwurf, dass der Zwergstaat islamistische Gruppen finanziere, ist allerdings scheinheilig. Laut OECD haben Privatleute und religiöse Stiftungen aus Saudi-Arabien, Katar und Kuwait Geld an Extremisten überwiesen – über dunkle Kanäle. Alle drei Staaten berufen sich auf eine stockkonservative Auslegung des sunnitischen Islams. Kritiker werfen einigen Predigern ideologische Nähe zum IS vor.



Trump hat mit seiner einseitigen Parteinahme für Saudi-Arabien weiteres Öl ins Feuer gegossen. Es steht zu befürchten, dass dies die radikalen Kräfte in Riad und Teheran anstachelt. Alles ist denkbar, bis hin zu einem Krieg zwischen den beiden großen Regionalmächten. Damit würden jedoch automatisch deren Verbündete Amerika und Russland in den Konflikt hineingezogen. Dieses Albtraum-Szenario ist genau das, was der bereits durch viele Spannungen aufgeladene Nahe Osten nicht braucht. So mühsam es ist: Deutschland und der EU bleibt nur der Weg, die Streithähne an den Verhandlungstisch zu bringen. Schließlich gibt es ein strategisches Ziel, das alle Parteien eint: Die internationale Koalition gegen den islamistischen Terror muss gestärkt werden. Gelingt dies nicht, droht eine neue Stufe auf der nach oben offenen Eskalations-Skala.