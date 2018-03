Im Zusammenhang mit einer geplanten Neuausrichtung der SPD hat der Historiker Peter Brandt auf "große Potenziale" für die Sozialdemokratie hingewiesen.

Allein die Stagnation der Realeinkommen in Deutschland zeige, dass die alten sozialen Fragen immer noch relevant seien, sagte Brandt im Deutschlandfunk. Wer parlamentarische Mehrheiten wolle, der müsse den Mainstream verlassen. "Wenn man auf einem Niveau von 20,5 Prozent bei Bundestagswahlen angekommen ist, dann ist geboten, sich zu überlegen, was ist schiefgelaufen."



Der Sozialstaat stehe seit den 1970er Jahren unter Druck, und da sei die alte soziale Frage noch relevant. "Wir haben eine ausgeprägte soziale Polarisierung in unserer Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt." Das Problem mit Erneuerungsforderungen sei, dass nicht auf der Hand liege, in welche Richtung erneuert werden müsse. "Das ist ja das Problem, dass sich nicht alle einig sind, wie man eine Krise zu beantworten hat."



Peter Brandt ist emeritierte Professor für Neuere Geschichte an der Fern-Universität Hagen und Sohn von Willy Brandt.

