Der Historiker Heinrich August Winkler hat Europa aufgefordert, trotz der Politik von US-Präsident Trump seine Werte zu bewahren. Die Chancen stünden nicht schlecht, dass die Ära Trump eine Episode bleibe, sagte er im Dlf. Europa müsse trotz Trump an seinen Institutionen und Traditionen festhalten, betonte der Historiker.

"Traditionsvergessen, wie Donald Trump nun einmal ist"

Winkler sagte: "Im weltweiten Maßstab müssen wir darauf achten, dass die menschenfreundlichen Errungenschaften der atlantischen Revolutionen (Ende des 18. Jahrhunderts in Amerika und Frankreich, Anm. d. Red.) nicht dadurch dauerhaft Schaden nehmen, dass ein amerikanischer Präsident - werte- und traditionsvergessen, wie Donald Trump nun einmal ist - dieses Erbe ruiniert. Und da hat Europa aufgrund seiner leid- und widerspruchsvollen Geschichte eine ganz besondere Verantwortung. Und das gilt nicht zuletzt für Deutschland."

Gefühl der Entfremdung gegenüber der europäischen Einigung überwinden

Zur neuen Rolle Europas stellte Winkler die Frage, ob es nicht an der Zeit sei, die parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten auch gegen die europäische Politik zu stärken, vor allem in den nationalen Parlamenten. Das Gefühl der Entfremdung gegenüber einem so großartigen Projekt wie der europäischen Einigung müsse überwunden werden, durch ein Mehr an demokratischer Mitsprache auf der Ebene der Mitgliedstaaten.

Aus Winklers Sicht sollten die liberalen Demokratien Europas, gerade vor dem Hintergrund der Abwendung der USA von den Grundideen des Westens, engstens miteinander kooperieren.

