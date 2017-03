Die "Lunge ist ein Grenzorgan",sagt Professor Dr. Christian Witt, Leiter des Arbeitsbereichs ambulante Pneumologie an der Berliner Charité. Damit sei sie auch ein "Portalorgan" für Hitzestress und vermutlich auch für den Klimawandel. Hitze mit höhererSchadstoffbelastung treffe vor allem vulnerable Gruppen. noch einmal Deutlich erhöhte Temperaturen treten in den urbanen Hitzeinseln auf . Berlin mit Umgebung diene den Hitzeforschern derzeit alsModellstadt, so Witt.

