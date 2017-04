Hoaxmap Politifact zieht Recherchen zu Chemiewaffen-Einsatz in Syrien zurück

Was ist wahr und was nicht? Diese Frage versuchen "Faktenchecker" täglich zu beantworten. Besonders in Kriegs- und Krisengebieten ist das Überprüfen von Fakten aufgrund der Informationslage allerdings schwierig. Das Überprüfungs-Projekt "Politifact" zieht daher Konsequenzen.

Karoline Schwarz im Gespräch mit Antje Altroggen