Die Bilder wirken wie aus einem Kino-Film. Ein Hochhaus steht in hellen Flammen, das Gebäude ist umhüllt von dunklem Rauch. Etwa 600 Menschen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Grenfell Tower aufgehalten haben. Ein Albtraum ist Wirklichkeit geworden und etliche der Bewohner haben darin mit ihrem Leben bezahlt.

Fragen von erheblicher Tragweite drängen sich auf. Die erste lautet: Warum konnte das Feuer, das in den unteren Etagen ausbrach, binnen kürzester Zeit bis unters Dach hochsteigen? Moderner Brandschutz sieht vor, dass ein Brand nur langsam von einem zum nächsten Stockwerk hochsteigen kann.

Dann hat nach Zeugenaussagen die Sprinkleranlage nicht funktioniert. Vorschrift sind zwei unabhängig voneinander arbeitende Systeme, die auch regelmäßig gewartet werden. Sprinkleranlagen kühlen das Gebäude von innen. Warum sind sie offenbar komplett ausgefallen?

Nächster Punkt: Es muss einen Fluchtweg geben, der garantiert rauchfrei gehalten wird. Ein solches rauchfreies Treppenhaus scheint es in der Nacht nicht gegeben zu haben. Die Bewohner in den oberen Etagen waren gefangen.

Die Bewohner des Hochhauses haben im November des letzten Jahres einen offenen Brief geschrieben, in dem sie genau vor der Katastrophe warnten, die jetzt eingetreten ist. Der Brief kulminierte mit der Prophezeiung, dass erst eine Katastrophe geschehen müsse, bis die Verantwortlichen handeln. Man muss zu dem Eindruck gelangen, dass hier Schlamperei am Werk war. Hätten die Brandschutzmaßnahmen funktioniert, wäre es nicht zu dem Desaster gekommen.

Leider wirkt das alles wie eine Horrorgeschichte aus einem Dritte-Welt-Land, geschehen aber ist es in "The Greatest City on Earth", der großartigsten Stadt der Welt, wie der frühere Bürgermeister Boris Johnson ständig London anpreist. Das Drama kann auch zum Politikum werden: Beim Grenfell Tower handelt es sich um Sozialwohnungen. Der Gemeindepfarrer beklagt, in den Luxuswohnungen gleich um die Ecke von Notting Hill wäre ein solches Feuer nicht ausgebrochen. Ein Architekt berichtet: überall wird gespart und outgesourct. Selbst die Abnahme von Brandschutzplänen wird oft durch private Inspektoren vorgenommen.

2009 gab es in London schon einmal einen solchen Hochhausbrand, damals etwas südlich der Themse. Gelernt wurde daraus wenig. Der Schlendrian wird weitergehen, solange nicht entschieden mehr Geld in die Hand genommen wird. Die nächste Tragödie ist sonst nur eine Frage der Zeit.