Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt das Bremer Urteil im Streit um die Kostenübernahme für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen in der Bundesliga.

Das Geld solle direkt als Zulage an die eingesetzten Polizisten ausgezahlt werden, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Wendt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Beim Fußball liefen 20-jährige Millionäre in kurzen Hosen über den Rasen und für die Einsatzkräfte sei kein Geld da. Das könne nicht ein. Nach Berechnungen der Gewerkschaft kostet der Schutz der Fußballstadien pro Saison rund 100 Millionen Euro Steuergeld. Wendt plädierte dafür, dass auch Veranstalter von Rockkonzerten oder Eishockeyspiele die Kosten für Polizeieinsätze übernehmen sollten.



Der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußball Liga reagierten mit Unverständnis auf die Entscheidung. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte entschieden, dass entsprechende Gebührenforderungen des Bundeslandes Bremen an die DFL rechtens seien. Zur Begründung hieß es, Fußballspiele seien auch aufgrund der Sicherheitsleistungen der Polizei wirtschaftlich erfolgreich. - Bremen schickt dem Liga-Verband seit 2015 regelmäßig Gebührenbescheide. Inzwischen sind für mehrere Spiele rund zwei Millionen Euro aufgelaufen.

