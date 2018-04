Hochschulen Dauerhaft mehr Geld benötigt

Der Bund will die Hochschulen in Deutschland langfristig unterstützen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, dass das in Zukunft mindestens auf dem bisherigen Niveau geschehen soll. Wichtig sei, mit dem Geld die Qualität des Studiums zu verbessern - etwa durch eine bessere Betreuung der Studierenden.

Von Claudia van Laak

