Hochschulpolitik Expertenkommission fordert mehr unbefristete Professorenstellen

Studierende der Georg-August-Universität in Göttingen sitzen in einem überfüllten Hörsaal (Archiv). (dpa / picture alliance / Swen Pförtner)

Die Expertenkommission Forschung und Innovation fordert mehr unbefristete Professorenstellen an Hochschulen.

Das steht in ihrem Jahresgutachten zur Entwicklung des Universitäts- und Forschungssystems, das in Berlin vorgelegt wurde. Dies sei erforderlich, um die Beschäftigungsmöglichkeiten für Nachwuchswissenschaftler sowie das Betreuungsverhältnis zwischen Studenten und Lehrkräften zu verbessern, heißt es darin. Die Zahl der hauptberuflich und unbefristet beschäftigten Professoren hielt demnach zuletzt nicht mit dem Anstieg der Studentenzahlen mit. Zugleich plädierte die Kommission für ein steuerliches Anreizsystem für kleinere Unternehmen, die in Forschung investieren.



Die Expertenkommission wird jedes Jahr von der Bundesregierung eingesetzt und soll der Politik Verbesserungsvorschläge machen.