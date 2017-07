Die frühere Hochspringerin Gretel Bergmann Lambert ist tot.

Wie ihre Nichte der New York Times bestätigte, starb sie im Alter von 103 Jahren in New York. Gretel Bergmann war als Jüdin 1937 von Deutschland in die USA emigriert. Sie sollte 1936 zunächst an den Olympischen Spielen in Berlin teilnehmen, wurde dann aber von den Nationalsozialisten in letzter Minute wieder ausgeladen. In ihren Erinnerungen schrieb Bergmann später, sie sei von den Nazis als Lockvogel missbraucht worden, weil die USA mit einem Boykott der Spiele in Berlin gedroht hatten. Bergmanns Leben wurde 2008 mit dem Titel "Berlin 36" für das Kino verfilmt.



Der Deutsche Leichtathtletik-Verband sprach von einer "ganz traurigen Nachricht". Vize-Präsidentin Freitag erklärt, sie habe Gretel Bergmann zu ihrem 103. Geburtstag noch besucht. Sie werde sie als außergewöhnliche Persönlichkeit und Sportlerin in Erinnerung bleiben.