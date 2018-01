Die Hochwasserlage an den meisten Flüssen in Deutschland wird sich am Wochenende voraussichtlich weiter verschärfen.

Die Binnenschifffahrt ist bereits auf vielen Teilstrecken eingestellt. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium teilte mit, der Rhein werde heute früh im Süden des Bundeslandes seinen Höchststand erreichen, im Norden dann am Montagnachmittag. Auch an der Mosel sollen die Wasserstände bis morgen Abend weiter steigen. Entlang der Donau von Ulm bis Regensburg rechnen die Behörden mit einer Zuspitzung der Lage. Hier stehen bereits einige Wohnhäuser unter Wasser. Die Behörden befürchten Überflutungen in größerem Umfang.

