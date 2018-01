Die Hochwasserlage an den meisten Flüssen in Deutschland wird sich am Wochenende voraussichtlich weiter verschärfen.

Die Binnenschifffahrt ist bereits auf vielen Teilstrecken eingestellt. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium teilte mit, der Rhein werde im Süden des Bundeslandes seinen Höchststand erreichen, im Norden dann am Montagnachmittag.



In Köln lag die Marke am frühen Morgen bei rund 7,80 Metern, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mitteilte. Experten rechneten für Sonntag mit 8,30 bis 8,80 Metern in der Rheinmetropole. Das würde das vorläufige Aus für den Schiffsverkehr bedeuten.



Auch an der Mosel sollen die Wasserstände bis morgen Abend weiter steigen. Entlang der Donau rechnen die Behörden mit einer Zuspitzung der Lage. Hier stehen bereits einige Wohnhäuser unter Wasser. Die Behörden befürchten Überflutungen in größerem Umfang. Flussaufwärts in Donauwörth und Ulm ging der Pegelstand am Samstagmorgen bereits wieder zurück. Auch an den Zuflüssen der großen Flüsse im Freistaat entspannte sich die Lage langsam. Auf dem Main rollte die Hochwasserwelle in Richtung Rhein weiter. Vor allem in Unterfranken stiegen die Pegelstände zunächst noch an.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.