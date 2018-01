Wegen des Hochwassers ist die Binnenschifffahrt auf mehreren deutschen Flüssen beeinträchtigt.

Wie der Bundesverband der Binnenschiffer mitteilte, sind bestimmte Abschnitte an Rhein, Donau, Main, Mosel, Saar, Neckar und Weser gesperrt. Auf dem gesamten Oberrhein ist die Schifffahrt eingestellt. Rheinabwärts - etwa bei Köln - wird am Wochenende mit einem Fahrverbot gerechnet.



Von den starken Regenfällen und Überschwemmungen ist vor allem der Süden und Westen Deutschlands betroffen. In Sankt Blasien in Baden-Württemberg wurden nach einem Erdrutsch zahlreiche Häuser evakuiert.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.