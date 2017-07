In Teilen Niedersachsens bleibt die Hochwasserlage gespannt.

Der Landkreis Wolfenbüttel rief in der vergangenen Nacht den Katastrophenfall aus. Mehrere Anwohner einer Straße mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch ein Pflegeheim wurde teilweise evakuiert. Inwischen bewegen sich mehrere Flutwellen vom Harz in Richtung Norden. In Goslar gab es größere Schäden durch überschwemmte Häuser und Straßen.