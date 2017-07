Nach den tagelangen Regenfällen bereiten sich Städte und Gemeinden im südlichen Niedersachsen auf Überschwemmungen vor.

Betroffen ist insbesondere die Region um Hildesheim. Dort ist der Fluss Innerste über die Ufer getreten und die Pegelstände steigen weiter. Auch in Braunschweig wird die Flutwelle aus dem Harz erwartet. Im Landkreis Wolfenbüttel soll die Oker am Mittag ihren Höchststand erreichen. In Goslar und Bad Harzburg wird unterdessen aufgeräumt. Dort mussten Bewohner gestern ihre Häuser wegen der Fluten verlassen.