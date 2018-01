Die Hochwasser-Lage an Rhein, Mosel und Saar sowie entlang der Donau in Bayern ist weiterhin gespannt.

Auf dem Rhein dürfen zwischen Duisburg und Koblenz keine Schiffe mehr fahren. In Köln wurden in der Altstadt mobile Schutz-Wände errichtet. In Düsseldorf sollen 40.000 Sandsäcke das Rhein-Hochwasser abhalten.



An der Mosel stehen in einigen Ortschaften Häuser unter Wasser, der Fluss ist für die Schifffahrt komplett gesperrt. In Saarbrücken wurden die Fahrbahnen der Stadtautobahn entlang der Saar teilweise überflutet. In Bayern und Baden-Württemberg haben die größeren Flüsse allerdings bereits den Scheitelpunkt erreicht.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.