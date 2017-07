Die Hochwasserlage in Niedersachsen und im Harz hat sich weiter entspannt.

In Braunschweig und Hildesheim sanken die Pegel. In Wolfenbüttel blieb die Lage stabil. Dort mussten in der Nacht rund 50 Personen ihre Häuser verlassen, darunter Bewohner eines Pflegeheims. Auch in den betroffenen Orten im Harz beruhigte sich die Situation. In den Straßen von Harsleben stand allerdings immer noch Wasser. In Goslar gab es größere Sachschäden durch Überschwemmungen.