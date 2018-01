Wegen Hochwassers ist der Neckar zwischen Heilbronn und Mannheim für die Schifffahrt gesperrt worden.

Dies gelte vermutlich bis mindestens morgen Abend, sagte ein Behördensprecher in Heidelberg. Der etwa 100 Kilometer lange Abschnitt war erst kürzlich nach starken Regenfällen einige Tage gesperrt worden. Auch am Rhein und an anderen Flüssen steigen die Pegel wieder.

