Die Hochwasser-Lage an Rhein, Mosel und Saar sowie entlang der Donau in Bayern ist weiterhin angespannt.

Inzwischen dürfen auch auf dem Rhein bei Köln keine Schiffe mehr fahren. Das Wasser hat bereits die Rheinpromenade erreicht. Mit einer Entspannung der Lage sei vorerst nicht zu rechnen, teilte die Stadt Köln mit. In Düsseldorf werden im Laufe des Tages 40.000 Sandsäcke als Schutz vor dem Rhein-Hochwasser vorbereitet.



An der Mosel standen in einigen Ortschaften Häuser unter Wasser, der Fluss ist komplett gesperrt. In Saarbrücken wurden die Fahrbahnen der Stadtautobahn entlang der Saar teilweise überflutet. Das Wasser der Donau und der Zuflüsse zum Main stieg ebenfalls weiter an.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.