Die Wasserstände von Rhein und Donau sind weiter gestiegen.

In Köln lag die Marke in der Frühe bei sieben Meter 80. Es wird damit gerechnet, dass noch heute acht Meter 30 erreicht werden. Dann müsste die bereits eingeschränkte Schifffahrt ganz eingestellt werden. Als Höchststand wird für Montag ein Wert um neun Meter erwartet.



Auch entlang der Donau in Ostbayern bleibt die Lage kritisch. Allerdings gelten größere Überflutungen als unwahrscheinlich. Am Oberlauf des Flusses gehen die Pegelstände bereits wieder zurück. In Unterfranken steigt der Wasserstand des Mains weiter an. Die Schifffahrt muss dort bereits seit gestern pausieren.

