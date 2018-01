Die Hochwasserlage an Rhein, Mosel und entlang der Donau in Bayern ist weiterhin angespannt.

In der Nacht wurde der Rhein auch bei Köln für die Schifffahrt gesperrt. In einigen Ortschaften an der Mosel standen Häuser unter Wasser, der Fluss ist komplett gesperrt. In Saarbrücken sind die Fahrbahnen der Stadtautobahn entlang der Saar teilweise überflutet. Die Pegelwerte an der Donau und den Zuflüssen zum Main stiegen ebenfalls weiter an.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.