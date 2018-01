Die Scheitelwelle des Hochwassers auf dem Rhein hat Köln passiert.

Nach Angaben der Behörden erreichte der Pegel gegen Mittag die Marke von knapp 8,80 Metern und lag damit im Bereich des vorhergesagten Höchststands. In Düsseldorf wird der Scheitelpunkt für die Nacht erwartet. Am Oberrhein kann der Schiffsverkehr möglicherweise bald wieder freigegeben werden. Auch an Mosel, Main, Lahn und Saar hat sich die Lage entspannt.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.