Die Scheitelwelle des Hochwassers auf dem Rhein wird heute Köln und Düsseldorf erreichen.

Danach erwarten Experten wieder sinkende Pegelstände. Mobile Schutz-Wände und Sandsäcke schützen die Innenstädte vor den Fluten. Derzeit ist auf dem Rhein der Schiffsverkehr zwischen Duisburg und Koblenz eingestellt.



In den anderen Hochwassergebieten zeichnet sich zu Wochenbeginn bereits eine Entspannung der Lage ab. In Bayern und Baden-Württemberg haben die größeren Flüsse den Scheitelpunkt erreicht. In Saarbrücken war die gesperrte Stadtautobahn wieder freigegeben worden.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.