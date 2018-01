Die Scheitelwelle des Hochwassers auf dem Rhein wird heute Köln und Düsseldorf erreichen.

Danach erwarten Experten wieder sinkende Pegelstände. Mobile Schutzwände und Sandsäcke schützen die Innenstädte vor den Fluten. Teile des Rheins sind weiter für den Schiffsverkehr gesperrt. In Bayern und Baden-Württemberg haben die größeren Flüsse den Scheitelpunkt erreicht. In Saarbrücken ist die gesperrte Stadtautobahn wieder freigegeben.



In Paris wurden wegen Hochwassers der Seine Straßen und Wege am Ufer gesperrt. Der Pegelstand erreichte nach Medienberichten knapp vier Meter.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.