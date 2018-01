Auf der Mosel ist die Schifffahrt wegen Hochwassers eingestellt worden.

Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz mit. Die letzten Stauhaltungen seien in der Nacht geschlossen worden. Auch am Ober- und Mittelrhein wird ein deutlicher Pegelanstieg in den kommenden Tagen erwartet.



Gestern Abend hatte der Deutsche Wetterdienst die Unwetterwarnungen vor Orkan- und orkanartigen Böen vorerst aufgehoben.

