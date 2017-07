In Teilen Niedersachsens ist die Hochwasser-Lage nach tagelangem Regen weiter angespannt.

In Braunschweig wird erwartet, dass die Oker am Abend ihren Höchststand erreicht. In Hildesheim lief nach Angaben eines Feuerwehrsprechers Wasser über einen Deich im Stadtteil Itzum. In Langenstein im Harz drohte ein durchweichter Hang abzurutschen und Wohnhäuser mitzureißen. Probleme gibt es auch in Brandenburg. In Leegebruch im Landkreis Oberhavel sind mehr als 300 Haushalte von der öffentlichen Kanalisation abgeschnitten.



In Goslar und Bad Harzburg hat sich die Lage dagegen wieder beruhigt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird in der Region in den kommenden Tagen nur wenig Regen erwartet. Deshalb dürfte der Wasserstand in den Flüssen wieder fallen.