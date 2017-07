In Teilen Niedersachsens ist die Hochwasser-Lage nach tagelangem Regen weiter angespannt.

In Braunschweig wird erwartet, dass die Oker am Abend ihren Höchststand erreicht. Die Stadtverwaltung rief Anwohner einiger Gebiete auf, ihre Hauseingänge abzudichten. In Hildesheim läuft das Wasser nach Angaben eines Feuerwehrsprechers über einen Deich im Stadtteil Itzum. In Langenstein im Harz droht ein durchweichter Hang abzurutschen und Wohnhäuser mitzureißen.

In Goslar und Bad Harzburg hat sich die Lage dagegen wieder beruhigt. Dort mussten Bewohner gestern ihre Häuser wegen der Fluten verlassen.