In Teilen Niedersachsens und im Harz ist die Hochwasser-Lage teilweise noch angespannt.

In Hildesheim lief nach Angaben eines Feuerwehrsprechers Wasser über einen Deich im Stadtteil Itzum. In Braunschweig rechnet man nach Angaben der Stadtverwaltung nicht mit Überflutungen durch die Oker. In Goslar und Bad Harzburg hat sich die Lage wieder beruhigt. Dagegen spitzte sich die Lage in der Harzgemeinde Harsleben zu. Dort trat ein sonst harmloser Bach über die Ufer. In Langenstein drohte ein durchweichter Hang abzurutschen und Wohnhäuser mitzureißen.