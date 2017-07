In Teilen Niedersachsens und im Harz ist die Hochwasser-Lage teilweise noch angespannt.

In Braunschweig rüstet sich die Feuerwehr für weiter steigende Pegelstände der Oker. Es seien zusätzliche 15.000 Sandsäcke bereitgestellt worden, sagte ein Sprecher. In Hildesheim drückten die Wassermassen weiter gegen die durchweichten Dämme. Die Pegelstände fielen zwar, aber nicht so schnell wie erwartet. In der Harzgemeinde Harsleben trat ein Bach über die Ufer. In Langenstein drohte ein durchweichter Hang abzurutschen und Wohnhäuser mitzureißen. In Goslar und Bad Harzburg hat sich die Lage wieder beruhigt.