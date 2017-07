In Teilen Niedersachsens und im Harz ist die Hochwasser-Lage noch gespannt.

In Braunschweig wurden zusätzlich 15.000 Sandsäcke bereitgestellt, weil die Feuerwehr mit weiter steigenden Pegelständen der Oker rechnet. In Hildesheim drücken die Wassermassen gegen die durchweichten Dämme. Die Pegelstände fallen zwar, aber nicht so schnell wie erwartet. In Goslar und Bad Harzburg hat sich die Lage inzwischen wieder beruhigt.