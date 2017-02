Es gibt ein allgemeines Phänomen der gesellschaftlichen Verrohung, das Viele spüren. Lehrer, Mitarbeiter in Jobcentern, auch Gefängnisbedienstete, Busfahrer klagen darüber - auch Polizisten. Nur zum Teil gibt es Zahlen dafür. Das ist nur natürlich. Es gibt wenige Studien, für Lehrer zum Beispiel sind außerdem hohe Schamgrenzen belegt. Was Übergriffe gegen Polizisten betrifft, gibt es unterschiedliche Aussagen. Das Bundeslagebild "Gewalt gegen Polizei" weist steigende Zahlen auf. Gleichzeitig wird immer seltener Widerstand gegen Vollstreckungshandlungen registriert.

Gegen die Verschärfung spricht Grundsätzliches

Laut dem Bundeskriminalamt selbst ist die Zahl in den vergangenen acht Jahren um 20 Prozent gesunken. So oder so: Egal, mit welchem Polizisten man spricht, sie beklagen, dass der Respekt und die Wertschätzung sinken, dass Pöbeleien zunehmen, dass auch die Achtung vor dem Staat abnimmt. Ist die Gesetzesverschärfung also gerechtfertigt? Nein, das ist sie nicht, und schon gar nicht so.

Kriminologen bezweifeln schon, dass hier strengeres Recht abschreckend wirkt. Tätlichkeiten entstünden meist spontan, nicht aus der rationalen Abwägung. Und es ist Grundsätzliches, das gegen die Verschärfung spricht. Paragraf 113 des Strafgesetzbuches bestraft bisher den Widerstand bei Vollstreckungshandlungen. Es geht darum, nicht sozusagen den Täter auf Augenhöhe mit der Polizei in ein Scharmützel treten zu lassen, möge der Stärkere gewinnen, für den anderen gilt das allgemeine Strafrecht. Stattdessen soll klar gemacht werden: Der Staat schützt die Handlung, die in seinem Namen gegen andere ausgeführt wird. Und er trägt der besonderen Situation Rechnung. Deshalb wird derjenige, der nicht erkennt, dass da gerade ein Polizist rechtmäßig gegen ihn vorgeht, sogar besonders geschützt, wenn er sich wehrt. All das hat eine Logik.

Polizisten werden gleicher als andere

Die Logik, die stattdessen das Bundeskabinett heute auf den Weg geschickt hat, ist eine andere: Polizisten sind anders als andere Bürger - wer sie angreift, wird strenger bestraft. Denn es soll gerade nicht mehr auf eine Handlung wie zum Beispiel die Festnahme ankommen, der Polizist kann Streife fahren, er kann in Zivil gehen, er kann einen Unfall aufnehmen, wer ihm etwas tut, für den gilt das strengere Recht. Das "etwas Tun" kann Vieles sein, die Strafdrohung wird erhöht. Mindestens drei Monate Haft soll es also fürs Schubsen geben. Schubsen soll nicht verniedlichend klingen. Das können unangenehme Situationen sein. Aber für die Lehrerin, die von einem Schüler geschubst wird, ist die Situation vielleicht noch unangenehmer. Oder auch für den einfachen Fahrgast, der von einem Mitreisenden angepöbelt wird.

Polizisten, und mit ihnen auch Rettungskräfte, auch für sie soll das neue Recht gelten, sollen gleicher werden als die anderen. Sie verdienen Respekt, aber so funktioniert Respekt nicht. Natürlich soll das Strafrecht auch bei ihnen greifen - und das tut es. Wenn Körperverletzung vorliegt, Nötigung, Beleidigung, Verleumdung. Wer Polizei besonders schützen will, muss die Ausrüstung, die Ausbildung und bei Großeinsätzen die Personalstärke verbessern. Die allgemeine Verrohung bleibt ein Problem, gegen das nicht einfach vorzugehen ist. Aber eben auch nicht so.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.