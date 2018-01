Der Musiker und Komponist, dem Hörspiel und Theater nicht nur zahlreiche wunderbare Kompositionen verdanken, sondern auch passioniert ausgetüftelte Sounddesigns, war ein Multi-Instrumentalist mit besonderer Leidenschaft für Bratsche, Viola d’ Amore und zuletzt vor allem für den Flügel.

1987 begann seine Zusammenarbeit mit Robert Wilson, Tom Waits, Phil Glass und William S. Burroughs, die zu dem Theaterereignis ,The Black Rider’ am Thalia Theater in Hamburg führte. Seine zahlreichen Hörspielkompositionen sind bis heute in der ARD und Deutschlandradio zu hören.

Gerd Bessler starb am 14. Juni 2011 in Hamburg. Christine Nagels nachgetragenes, akustisches Epitaph, das fast ausschließlich aus Materialien des Nachlasses besteht, ist ein eigenständiges und sensibles Radiostück geworden, in dem Bessler über die Götter in Hamburg spricht, über Musik (und ihre Bereicherungen), die in seine allseits geliebten Alphawellen führt (vom Thetabereich ganz zu schweigen), und über das schlimmste Glatteis, das es gibt.

Regie: Christine Nagel und Peter Ehwald

Mit Effi Rabsilber, Otto Sander, William S. Burroughs, Stefan Kurt, Graham F. Valentine, Ulrich Gerhardt, Peter Ehwald, Mechthild Zschau



Produktion: hr2 2017

Länge: 43'15