Kostet doch nichts mehr wirklich was. Fernseher, Butter, Autos - gibt’s inzwischen alles zum Schnäppchenpreis. Sogar das Dreigängemenü im Fünfsternerestaurant wird einem hinterhergeworfen. Und wenn man mit Glück wirklich noch was findet, was anständig teuer ist - Cabrio, Jacht oder Pelz zum Beispiel - wird man sofort angefeindet, kriegt eine Bierflasche übers Fell gekippt oder jemand spuckt ins Cabrio. Niemand kann einen leiden, wenn man Geld hat, aber los wird man es auch nicht. Das ist doch pervers! Aber irgendwann reicht es. Einsam und ausgegrenzt organisiert sich die Oberklasse und geht endlich an die Öffentlichkeit.

Regie: Tom Heithoff

Mit Lorenz Eberle, Tom Heithoff, Dominik Stein, Christine Winkelvoss, Helmut Winkelvoss

Produktion SWR 2017

Länge: 37'42