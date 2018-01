So aktuell beginnt das Hörspiel "Der Hochwald" nach der gleichnamigen Erzählung von Adalbert Stifter, die 1842 erschien. Ein Vater versucht seine Töchter vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen und richtet ihnen in der unberührten Tiefe des Waldes eine Hütte ein. Gut bewacht, sollen Clarissa und Johanna dort das Vorbeiziehen des Feindes abwarten. Es ist, als würde hier die Zeit stillstehen, während ringsum der Krieg tobt. Als allerdings ein vermeintlich Fremder in dieses Refugium eindringt, nimmt das Schicksal seinen verhängnisvollen Lauf.

Bearbeitung: Andreas Jungwirth

Regie: Andreas Jungwirth

Komposition: Miki Liebermann

Mit Sophie Rois, Stefanie Reinsperger, Pippa Galli, Paul Wolff-Plottegg, Laurence Rupp, Michael König, Raphael von Bargen



Produktion: ORF 2016

Länge: 55'16

Hörspielmagazin Extra:

Norwegian Wood - neue Klänge aus Norwegen

Von Karl Lippegaus