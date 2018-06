Hörspiel Der Wanderfalke

Sich in etwas anderes verwandeln: "Der Wanderfalke" erzählt poetisch und in virtuoser Bildsprache vom Verlassen der menschlichen Hülle, vom Eintauchen in die Tiefe der Natur und der anmutenden Wildheit eines Raubvogels.

Von John Alec Baker

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek