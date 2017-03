Ausgezeichnet als Hörspiel des Monats Dezember 2016

In der Begründung der Jury der Akademie der Darstellenden Künste heißt es:



"Das Hörspiel des Duos Merzouga (Janko Hanushevsky & Eva Pöpplein) beruht auf Ernest Shackletons gescheiterter Trans-Antarktis Expedition vor hundert Jahren. Sein Forschungsschiff Endurance wurde vom Packeis eingeschlossen und zerquetscht. Die Männer konnten sich auf ein Floß retten. Die Geschichte eines dramatischen Überlebens im Eis wird überlagert von einer fiktiven Antarktis-Expedition im Winter 2016, die als Folge von Tagebuchnotizen in das Hörstück hineinmontiert ist. Dem Duo Merzouga gelingt es, den zeitlichen Abstand eines Jahrhunderts klanglich verschwinden zu lassen. Mit der collagierten Komposition schaffen Merzouga einen atmosphärischen Raum aus experimentellen Instrumentalklängen und den mit Unterwassermikrofonen eingefangenen Lebenszeichen der antarktischen Fauna. In den akustisch überwältigenden Klangraum der Eiswüste fügen sich äußerst sparsam Erzählfragmente ein. Sie stehen für das verzweifelte Standhaltenwollen in der Finsternis. In dieser eng verzahnten Wort Klangkombination verwandelt sich das Hörstück zum entrückten Lautspiel."



Komposition & Regie: Merzouga

Mit Christian Brückner, Jean Paul Baeck, Bruno Winzen, Ulrike Schwab

Gesang: Tobias Christl

Schlagzeug: Lucas Niggli

E-Bass: Janko Hanushevsky

Redaktion: Sabine Küchler



Produktion: DLF/HR 2016

Unterstützt durch die Filmstiftung NRW und die AG Ozeanische Akustik des Alfred-Wegener-Instituts





In darkness let me dwell - Lieder aus der Finsternis

Anschließend:

Hörspielmagazin

Neues aus der Welt der akustischen Kunst.