Es will nicht erklären, was nie zu klären sein wird; es will nichts erledigen, was sich nie wird erledigen lassen. Sondern es will ins sprachliche Bewusstsein und damit in die Gegenwart rücken, was geschehen ist: sprachlich vorbereiteter und planmäßig vollzogener Mord an wehrlosen Menschen. Die Sprache enthüllt in diesem Spiel die ihr innewohnende Dynamik, Wirklichkeit zu werden.

Komposition: Wolfgang Wölfer

Regie: Hans Bernd Müller

Mit Günther Sauer, Joachim Nottke, Charles Wirths

Ensemble: Zürcher Kammersprechchor und das Kinderfunkensemble Christa Frischkorn



Produktion: SR/HR/SDR/SWF 1968

Länge: 53'23

Hörspielmagazin Extra:

"Ludwig, sei nicht so narrativ!" - Ludwig Harig als Hörspielmacher.

Von Jochen Meißner