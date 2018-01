Albrecht Kasimir Bölckow (1818 - 1902), der zeitlebens in Gägelow lebte, beschäftigte sich mit ostasiatischen Tonsystemen und band das Geräusch in seine Kompositionen ein. Hatte die Moderne in der Musik ihren Ursprung in Gägelow? Das Tagebuch Bölckows, ein sensationelles literarisches Fundstück, gibt Auskunft über Weltsicht und Lebensgefühl des Komponisten, der seiner Zeit weit voraus war.

Das Stück erhielt 2002 den Hörspielpreis der Akademie der Künste.

Regie: Ulrich Gerhardt

Komposition: Gerd Bessler

Mit Jörg Gudzuhn, Jürgen Kloth und Horst Hussel



Produktion: DLF/ SWR 2002

Länge: 62'26

