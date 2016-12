Um seinen Fehler wiedergutzumachen, beginnt Anton die Kranke regelmäßig zu besuchen. Bald hat sich das junge Mädchen leidenschaftlich in Anton verliebt und hofft, in allernächster Zeit ihre Gesundheit wiederzuerlangen. Aus Mitleid und Schwäche willigt Hofmiller in die Verlobung ein. Am Abend aber verleugnet er vor den Kameraden seine Braut. Am nächsten Morgen erfährt er vom Selbstmord Ediths. Die Hörspielfassung wird von einem Walzer getragen. Für die Komposition erhielt Peter Zwetkoff den Karl-Sczuka-Preis.

Regie: Gert Westphal

Komposition: Peter Zwetkoff

Mit Walter Andreas Schwarz, Matthias Fuchs, Kurt Ebbinghaus, Gustl Halenke u.a.

Produktion: SDR/WDR/DRS/ORF 1961

Länge: 113’15