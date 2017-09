Hörspielmagazin Ausgabe September 2017

Zu den Sternen! – Wir erinnern uns an den Start der Raumsonde Voyager vor vierzig Jahren und fragen nach den Folgen für den Hörspielkosmos. Wir hören hinein in die nächste Deutschlandfunk-Hörspielpremiere: das Stück der Komponistin und Hörspielmacherin Cathy Milliken „Driving with Fatima“ macht uns bekannt mit der südafrikanischen Schriftstellerin Fatima Dike. Außerdem kommt der Regisseur Ulrich Lampen zu Wort, dessen Inszenierung von Eugen Ruges „Follower“ zum Hörspiel des Monats Juni gewählt wurde.