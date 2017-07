Die Hals-Nasen-Ohren-Universitätsklinik Köln.

Wilhelm Beckwermert: "Mein Name ist Wilhelm Beckwermert, ich komme aus Köln und bin 66 Jahre."

Christopher Lüers: "Mein Name ist Christopher Lüers, ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Köln und befasse mich unter anderem mit dem Ohr und den assoziierten Erkrankungen. Sie können ja vielleicht noch einmal erzählen: Der Grund, warum Sie bei uns waren, liegt ja jetzt drei Wochen zurück. Wie hat alles angefangen?"

"Ich habe etwas geschlafen, eine halbe Stunde, und bin aufgewacht und habe gemerkt, dass ein ganz dunkles Gefühl in meinem Ohr war. Und dann bin ich ganz schnell zur Uniklinik Köln gefahren, und habe direkt Kortison am ersten Tag bekommen."

"Das war auf dem linken Ohr?"

"Auf dem linken Ohr, ja. Da merkte ich, dass ich gar nichts mehr gehört habe auf dem linken Ohr. Das war gleich null. Für mich. Und dadurch war mir das direkt klar, dass ich da wieder einen Hörsturz hatte."

"Waren noch andere Symptome da - außer dem Hörverlust? Schwindel? Ohrgeräusche beispielsweise?"

"Das Nicht-Hören ist gar nicht mal so schlimm. Aber diese lauten Ohrgeräusche, so ein Laster fährt da durch die ganze Zeit, macht einen natürlich wahnsinnig. Und man überlegt: Hoffentlich wird das besser. So kann ich da nicht mit leben, mit den Ohrgeräuschen…"

Der Hörtest

Dann schauen wir jetzt ins Ohr hinein, machen danach einen Hörtest und gucken, wo Sie heute stehen. Man schaut sich immer beide Seiten an, zum Vergleich. Zuerst die gesunde Seite. - Ihre Ohren sehen tipp-topp aus, gibt es nichts dran zu meckern. Jetzt im Hörtest wollen wir sehen, wie sie funktionieren. - Gehen wir mal rüber. - Es geht auf dem rechten Ohr los. Sobald Sie ganz leise was hören, kurz bitte den Knopf drücken.

Jetzt bekommen Sie einen Kopfhörer auf. - Und noch einen zweiten Bügel, der am Knochen hinter dem Ohr aufliegt. - Sobald Sie etwas hören, bitte den Knopf drücken. Es geht auf dem rechten Ohr los."

Der Sprachverständnistest

Nach dem Hörtest folgt ein Sprachverständnis-Test.

"Sie hören jetzt gleich Sätze, die haben keine Bedeutung. Es sind jeweils fünf Wörter. Und Sie wiederholen es einfach so, wie Sie das verstehen."

Stimme: "Wolfgang schenkt zwölf schwere Tassen."

Beckwermert: "Wolfgang schwenkt zwölf schwere Tassen."

Stimme: "Thomas bekommt sieben rote Schuhe."

Beckwermert: "Irgendwas mit roten Schuhen."

Stimme: "Stefan nahm sieben schöne Tassen."

Beckwermert: "Nein."

Stimme: "Kerstin sieht 18 grüne Sessel."

Beckwermert: "Kerstin. Grüne Sessel."

Stimme: "Britta verleiht elf alte Bilder."

Beckwermert: "Britta verleiht ihre Bilder."

Das Testergebnis

"Wir haben hier also das Ton-Audiogramm. Es gibt die rechte Seite, wo man sieht, die funktioniert recht gut. Und auf der linken Seite sieht man: Diese Kurve hier, die ist deutlich herabgefallen. Das bedeutet: Alles, was darüber ist, ist das, was Sie nicht mehr hören. Alles, was darunter ist, hören Sie. Sie fangen erst an zu hören auf diesem Ohr bei - man sieht es hier auf der Skala - etwa 60 bis 80 Dezibel. 70, 80 Dezibel, das ist ein Lastwagen, der bei Ihnen vorbeifährt, Diskolautstärke, also richtig laut. Deswegen: Das hier, das bedeutet, dass Sie funktionell auf dem Ohr taub sind, das heißt, das Ohr für Alltagsgeräusche, insbesondere für Gespräche eigentlich nicht nutzen können. Hätten Sie nur dieses Ohr, wäre es sehr schlecht und Sie wären funktionell taub. Da muss man noch mal schauen, was die nächsten Wochen bringen, aber, es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich nichts tut. Das muss man wissen. Das ist so. Wenn Sie jetzt hier auf die linke Seite ein Hörgerät bekommen, können Sie damit wieder Sprache einigermaßen verstehen, insbesondere wenn Sie beide Ohren gleichzeitig benutzen können. Dann wird die Orientierung im Raum besser, weil die Lokalisation von Geräuschen im Raum besser wird. Und dann bin ich bei Ihrem Hören relativ sicher, dass Sie davon einen gewissen Nutzen haben werden. Das sollte man also noch mal in Angriff nehmen. Warten Sie nochmal ab, und dann schauen wir, OK."

"Wunderbar."