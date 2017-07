Können sich Stromkunden in absehbarer Zeit über sinkende Preise freuen?

Die Energiewende ist ein ehrgeiziges Ziel und sie kostet. Seit Jahren steigt die Ökostromumlage, mit der Wind- und Solarenergie in Deutschland ausgebaut werden sollen. Doch früher als erwartet kommen Erzeuger von erneuerbaren Energien nun ohne Subventionen aus. Können sich Stromkunden in absehbarer Zeit über sinkende Preise freuen?

Vor allem bei Windstrom ist mit Kostensenkungen zu rechnen. Dabei gehen Wissenschaftler davon aus, dass die technologischen Potentiale noch längst nicht ausgeschöpft sind. Muss die Diskussion über Kosten und Ziele der Energiewende neu geführt werden? Wo stehen wir derzeit und was erwartet uns, wenn wir die Klimaschutzziele bis 2030 erreichen wollen?

Gesprächsgäste:

Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur

Dr. Patrick Graichen, Direktor Agora Energiewende

Dirk Güsewell, Leiter der Geschäftseinheit "Erzeugung Portfolioentwicklung" beim Energieversorger EnBW

Dr. Felix Matthes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik am Ökoinstitut Freiburg

