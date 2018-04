Der heute gemeldete Spitzenwert ist erschreckend und duldet kein Interpretationsgeplänkel mehr. Es muss gehandelt werden, vor allem in den Branchen, in denen die Abbruchquoten besonders hoch sind. Köche, Restaurantfachkräfte, Friseure, hier, sagt der neue Berufsbildungsbericht, hört sogar etwa jeder Zweite schon vor der Abschlussprüfung auf.

Azubis berichten immer wieder über schlechte Ausbildungsbedingungen und zu geringen Lohn, unbezahlte Überstunden. Schwarze Schafe bringen die gesamte Branche in Verruf, was sich bei jungen Leuten logischerweise herumspricht. Über Lehrlingsmangel darf man sich dann nun wirklich nicht beschweren!

Ausbildungsqualität und -image verbessern

Allerdings, muss man fairerweise auch sagen, positive Beispiele aus diesen Bereichen machen weniger schnell die Runde als Meldungen über Ausbeutung und schlechte Behandlung. Will sagen: Imagepflege, bessere Bezahlungen und ein deutliches Vorgehen gegen schlechte Ausbildungsbetriebe müssen unbedingt stärker betrieben werden, damit die Zahl der Abbrüche zurückgeht.

Gesteigert werden sollte dagegen die Qualität von Ausbildung – fordern viele Azubis auch mit Blick auf die Berufsschulen. Im aktuellen Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes fühlt sich nur die Hälfte der befragten Auszubildenden durch den Besuch der Berufsschule gut auf die theoretische Prüfung vorbereitet. Außerdem fordern sie eine Verzahnung der beiden Lernorte Betrieb und Schule, was sich auch viele Unternehmen wünschen.

Das muss also ebenfalls verbessert werden, will man Ausbildung in Deutschland attraktiver machen bzw. Ausbildungsabbrüchen entgegenwirken. Nicht zu vergessen: die Berufsorientierung, die noch Luft nach oben hat. Junge Leute wissen oft zu wenig, was einen Ausbildungsberuf tatsächlich ausmacht, was sie im Arbeitsalltag erwartet und welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt. Etwas mehr Eigenengagement wäre hier auch nicht schädlich, damit es eben nicht irgendwann zum Abbruch der Ausbildung kommt.

Im Bachelor-Studium gibt es ähnliche Abbruchquoten

Übrigens, bei Studierenden wird ein ähnliches Abbruch-Verhalten in Deutschland beobachtet. Nach einer Studie des Bundesbildungsministeriums aus dem letzten Jahr liegt die Abbrecherquote beim Bachelor-Studium bei etwa 28 Prozent. Dieses Wechsel- oder Umsteigeverhalten kann von voll frequentierten Hochschulen leichter aufgefangen werden als von kleinen Ausbildungsbetrieben zum Beispiel, die händeringend Nachwuchs brauchen.

Wenn jeder vierte Lehrling hinwirft, hat das duale System in Deutschland ein komplexes und ernstes Problem und das trotz guter Konjunkturlage. Schnelle und einfache Lösungen wird es nicht geben, das ist klar. Aber klar ist auch, dass es so nicht weiter gehen darf.