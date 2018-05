Der Internationale Währungsfonds hat Deutschland angesichts hoher Steuereinnahmen zu mehr Investitionen aufgefordert.

Damit könne das Wachstumspotenzial der Wirtschaft vergrößert werden, heißt es in den Empfehlungen, die der IWF jetzt in Berlin vorlegte. Darin warnen die Experten vor einem Mangel an Arbeitskräften, der in Deutschland trotz Zuwanderung drohe, vor allem in der Baubranche, im IT-Bereich und in der Pflege. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt der IWF unter anderem Investitionen in Kinderbetreuung, damit mehr Frauen Vollzeit arbeiten können.

